Olympiacos también gana sin James: El cucuteño estuvo en las tribunas

James Rodríguez no pudo jugar con con Olympiakos tras sus molestias luego de volver de la Selección Colombia donde jugó los amistosos ante Guatemala y México. El colombiano no fue elegido para la convocatoria en el cuadro del Pireo y aunque no pudo estar presente su equipo consiguió un buen resultado.

El cuadro rojiblanco inició ganando el compromiso al minuto 45+2 con un tanto de Cédric Bakambu. El congoleño aprovechó una falta dentro del áreas y tras la sanción del penalti convirtió el cobro para poner en ventaja a su equipo.

Durante la segunda parte el conjunto rojiblanco siguió atacando al Atromitos. Los visitantes resistieron para intentar meterse en el resultado, pero no pudieron aguantar la presión. Al minuto 68, Bakambu aprovechó un descuido de la defensa para sellar el 2-0 en el marcador.

Con este resultado Olympiakos vuelve a la pelea por los primeros lugares de la liga llegando a 11 puntos en seis partidos jugados. Por otra parte, el líder del campeonato sigue siendo Panathinaikos con 15 puntos en cinco compromisos.

Se espera James pueda recuperar su mejor ritmo cuando vuelva a estar disponible para competir con su equipo. El ex Real es una de las esperanzas del conjunto griego para revalidar el título local.

Por ahora, se espera por conocer más noticias del cucuteño en los próximos días. Olympiakos jugará a mitad de semana ante el Qarabag por la tercera jornada de la fase de grupos en la Europa League.