Óscar Cortés fue una de las figuras de la Selección Colombia en el último Sudamericano Sub 20 y tras su protagonismo, mucho se habla de lo que será su futuro en los próximos mercados.

Este jugador pertenece actualmente a Millonarios, y aunque no se han conocido las ofertas oficiales que ha recibido, parece que Cortés la tiene clara y confeso cuáles son sus objetivos.

“Yo llegué a los 17 años a la escuela de Millonarios. Estuve en Tumaco FC, ahí me fue a ver Óscar Moreno en el Torneo de las Américas y de ahí me trajo al club. Por ahora hay que estar concentrado acá, hacer un buen torneo, que las cosas salgan de la mejor manera. Con el favor de Dios, ojalá se dé la posibilidad de jugar en el exterior. Me gustaría en el Real Madrid, pero también competir en la Premier League”, fue lo que dijo este jugador para el VBar de Caracol.

Por otro lado, aterrizó un poco más su realidad y destacó el acompañamiento de sus compañeros en este camino de éxito: “Entiendo que hay que llevar todo lo que me está pasando con paciencia. Hay mucha gente que me dice que hay que llevarlo con calma como los profesores de Millonarios, los jugadores. Todos me han ayudado a estar calmado con esas cosas".

"Siempre nos habla Mackalister, cómo hacer las cosas, cómo hacer un buen pase o qué jugada sale mejor. Él es el que nos respalda a todos y es el que más habla en la cancha”, finalizó diciendo el jugador de 19 años.

Por ahora, solo queda esperar si a mitad de año algún equipo lanza una oferta forma y este joven jugador logra salir del país como lo hicieron sus compañeros de selección: Gustavo Puerta y Daniel Luna.