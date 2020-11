Ancelotti: la 'nueva' posición de James en Everton y su recuerdo enfrentando a Maradona

En medio del luto que hay en el fútbol mundial por el lamentable fallecimiento de Diego Armando Maradona, este sábado continúa la Premier League y el Everton de James Rodríguez tiene un duro escollo enfrentando al Leeds que dirige Marcelo Bielsa.

En la rueda de prensa previa al juego, el técnico Carlo Ancelotti respondió sobre la actualidad de James Rodríguez y la posición que él le encuentra en su equipo; así como contar algunos recuerdos e impresiones que le dejó la muerte de Maradona.

Sobre James Rodríguez comentó: “Su posición sin la pelota siempre va a ser tirado a la banda, cubriendo la derecha. Cuando la tengamos pasará al medio o se moverá por donde más daño pueda hacer. A veces cuando se le hacen marcajes fuertes hay que moverle por el terreno de juego. James jugará donde mejor se sienta y donde encuentro los espacios".

"Tenemos más confianza que el año pasado y podemos dar más. Los jugadores están más acostumbrados a las ideas que tenemos y seguimos mejorando", agregó respecto al Everton.

Luego habló de Maradona, con quien compitió en la Serie A: "Tengo buenas memorias sobre mi relación con él. Fue un gran hombre y un mejor rival. Es una gran pérdida para el futbol, aunque su recuerdo y camino en este deporte seguirá vivo siempre. Fue el mejor jugador contra el que pude jugar. Esto es la vida. No tengo dudas que voy a mantener el mejor recuerdo sobre su figura… Fue un gran rival y un impulso para la Serie A y su crecimiento".

Y contó entre risas lo que piensa sobre la popular ‘mano de Dios’: "Fue mano, pero nadie lo vio por lo que no se puede explicar a Maradona por esa jugada. Yo estuve en esa Copa del Mundo y el la ganó solo. Es cierto que tuvo grandes compañeros, pero no tengo dudas que hay que quedarnos con todo lo que hizo en ese Mundial con la pelota, no solo con lo que ocurrió ante Inglaterra y esa jugada".