El padrastro de James lo reveló todo: "Se siente liberado tras salir del Madrid"

La salida de James Rodríguez ha sido uno de los temas más polémicos en las últimas semanas del Real Madrid, puesto que, a pesar de tener un año más de contrato, el colombiano dejó el club con carta de libertad y en clara enemistad con el técnico Zinedine Zidane. Algo similar a Gareth Bale.

El gran rendimiento del colombiano con Ancelotti en Everton y los pálidos momentos del Real Madrid en el inicio de la temporada y el final de la pasada con la Champions, han despertado diferentes críticas desde la prensa y los fanáticos porque varios lo consideraban un jugador que podría darle importantes revulsivos.

Juan Carlos Restrepo, padrastro de James, dialogó en ‘Carrusel Deportivo’ de la cadena Ser de España sobre la salida del jugador colombiano y los momentos adversos que vivió en el Real Madrid con el estratega francés y su presente en la Premier League.

“Esas son las circunstancias de las reglas del juego, hay que tener en cuenta muchas variables, a mí me han cuestionado por esta pregunta en varias ocasiones y yo les he comentado que en una institución tan poderosa como el Madrid no es solo el juego del atleta, sino el juego financiero y empresarial para tomar una decisión”, contó en primera medida.

Sobre su salida como jugador libre, comentó: “Esta decisión no fue buena para Madrid, pero me imagino que la tomaron con conciencia y bien por James que podrá tomar rédito de esta nueva oportunidad, ahora en Everton”.

En la cadena española le preguntaron si James se sentía liberado tras salir del merengue y comentó: “Creo que está muy cómodo. Se siente liberado con Ancelotti y da el máximo de su rendimiento, el técnico lo sabe muy bien que tiene un tesoro muy importante en su mano y la mejor posición de juego para él es donde lo está haciendo, demostrando su rendimiento con pases de categoría y ese gol. Si lo hace Messi es el astro, pero si lo hace James es normal”.

“Me parece que él está muy cómodo como volante interior libre y eso le da un potencial muy importante. Se siente liberado en el campo de juego, no sé si humanamente ya se haya liberado de esas sensaciones que le dejó el Madrid”, agregó Restrepo, quien es muy allegado al futbolista y sus empresarios.

Y cerró hablando sobre el recuerdo que dejó el volante colombiano en James: “Yo he hecho un análisis juicioso del paso de James por el Madrid y el hincha tendría que sentirse satisfecho con él. Hizo una temporada muy buena, luego otra con altibajos, pero luego llegó Zidane y no hubo continuidad; sin embargo, los números como tal, sin mucha continuidad, fueron muy buenas en asistencias y efectividad”.