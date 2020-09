Everton: ¿cuándo vuelve a jugar James en la Premier? fecha, hora y rival

James Rodríguez volvió a estar en boca de la Premier League con la actuación frente al West Bromwich para el triunfo 5-2 del Everton en la segunda fecha. Los ‘Toffees’ llevan 'dos de dosp en el arranque de temporada y el colombiano ha dado muestras de estar entendiendo rápidamente la idea de juego de Carlo Ancelotti.

Tras conocerse que llegó al fútbol inglés en calidad de jugador libre proveniente del Real Madrid, James se convirtió en el futbolista desequilibrante de los de Liverpool, que comenzaron perdiendo el compromiso a los diez minutos este sábado. No obstante, le dieron vuelta al marcador y el cafetero marcó el segundo tanto al minuto 45.

Al mismo tiempo, provocó la expulsión de un jugador rival y fue asistente en uno de los tantos convertidos en la parte complementaria. En suma, Rodríguez manejó los ritmos del partido y confirmó que, si las lesiones no se atraviesan en el camino, será el hombre que necesite el Everton para aspirar a cosas más importantes.

Premier, fecha 3: ¿cuándo vuelve a jugar James con el Everton? fecha, hora y rival

Luego del partido ante el West Bromwich, James Rodríguez seguramente volverá a estar presente con el Everton durante la tercera fecha de la Premier League. Enfrentaría al Crystal Palace el sábado 29 de septiembre como visitante desde las 9:00 am, hora Colombia. En Estados Unidos se podrá ver a partir de 10:00 am, hora del este y 7:00 am, hora del Pacífico. En Argentina, el partido inicia a las 11:00 am.