Exasistente técnico de Ancelotti explicó por qué James decidió ir al Everton

Everton sigue siendo líder invicto en la Premier League tras empatar en el clásico contra Liverpool en la fecha 5 de la Premier League y cada partido que pasa continúan los comentarios respecto a James Rodríguez y sus excelsas actuaciones.

El mediocampista colombiano fue la gran apuesta de Carlo Ancelotti para su Everton luego de haberlo dirigido en Real Madrid y Bayern Munich; y ahora se reencuentran para darse beneficios mutuos. En Inglaterra se sigue analizando la relación entre DT y jugador, por lo que consultaron a Paul Clement, ex asistente de Ancelotti en Chelsea, Real Madrid, Bayern Múnich y PSG.

"Los jugadores vienen porque tienen un entrenador de nivel. Ya lo has visto en Everton. El fichaje de James Rodríguez no ocurre si Carlo Ancelotti no está”, señaló Clement en diálogo con el diario 'The Times'.

"Fue bueno para el PSG que alguien de su perfil (Ancelotti) pudiera venir y atraer a Thiago Silva, Zlatan (Ibrahimovic) y Thiago Motta", subrayó Clement sobre lo que representa la figura de Carlo Ancelotti.

Además, explicó que él como DT es capaz de potenciar a varios jugadores: "Calvert-Lewin es un gran ejemplo. Eso es lo que hace un buen entrenador y entrenador: obtienen ese 10-15% extra del jugador que ni siquiera ellos saben que tienen”.