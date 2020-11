Fulham, Bielsa y el calendario que viene para James tras goleada en Quito

Luego de caer derrotado en las las Eliminatorias Sudamericanas, los jugadores de la Selección Colombia deben volver a sus respectivos clubes y centrarse en la liga donde juegan cada uno de ellos; en especial James Rodríguez, quien no la pasa bien con la selección nacional ni con el Everton.



Por ello, James ya debe pasar la página y concentrarse en los próximos partidos de la Premier League en donde tendrá que mejorar su nivel para darle 'una mano' al Everton para volver a la senda de la victoria ante Fulham, Leeds, y Burnley.



Le puede interesar: El nuevo respaldo que recibe James Rodríguez: "No creo que hayamos dicho que haya causado problemas"



Y es que el volante colombiano no tendrá fácil su llegada a las tierras inglesas, ya que su última presentación ante Manchester United no fue la mejor y por ende, estuvo en el ojo del huracán de los medios británicos.



El calendario de James Rodríguez en la Premier League

El próximo domingo 22 de noviembre, Everton visitará al Fulham en donde deberá aprovechar el mal momento del equipo entrenado por Scott Parker que se encuentra ubicado en la casilla 17 con tan solo cuatro unidades, tras una victoria y un empate.



Después del compromiso ante Fulham (28 de noviembre), los dirigidos por Carlo Ancelotti reciben al equipo del argentino Marcelo Bielsa, Leeds United que también tiene que comenzar a ganar para alejarse de la zona del descenso.



Ya después de cerrar el mes de noviembre, Everton deberá viajar al condado de Lancashire para enfrentar al Burnley, club que hasta este momento está descendiendo a la Championship.

Vea también: Carlo Ancelotti, técnico de James, deberá aclarar su situación ante la justicia española

Hay que resaltar que Everton tendrá la posibilidad en estas tres jornadas de recuperar los puntos perdidos en las jornadas anteriores, teniendo en cuenta que enfrentará a los equipos que se encuentran en las últimas posiciones de la liga inglesa.