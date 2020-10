¿Hace cuánto James Rodríguez no jugaba la Champions League?

Vuelve la Champions League, sin embargo no cuenta con la presencia de James Rodríguez, un jugador que había sido habitual del torneo europeo en las últimas ediciones. El colombiano, de pasado en el Real Madrid y el Bayer Munich, arribó al Everton, club de la Premier League que no tiene participación en ningún certamen a nivel continental.

James Rodríguez no jugará la Champions League después de seis años. La última vez que no había tenido participación en el certamen sucedió en la campaña 2013-2014. En ese entonces era jugador del Mónaco, club en el cual sólo estuvo una temporada, antes de dar el salto al Real Madrid, el cual adquirió su pase tras convertirse en goleador del mundial Brasil 2014.

Aunque no tiene participación en la Champions League, James Rodríguez se ha convertido en figura y uno de los fichajes más destacados de la Premier League en la temporada que ya arrancó. Si bien había dudas debido a que no traía ritmo de competencia a nivel oficial, el colombiano ha entrado en la dinámica del equipo de Liverpool y ha sido fundamental para que su club se encuentre en el liderato de la tabla de posiciones.

El futbolista, que actúa con la camiseta número 19, se alista para volver a la acción este fin de semana cuando el Everton visite al Southampton en la sexta fecha de la Premier League. Posteriormente deberá hacer lo mismo frente al Newcastle antes de jugar como local ante el Manchester United.