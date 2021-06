"La primera temporada de James en el Everton fue un éxito"

Aunque James Rodríguez no fue convocado para las dos fechas de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 ante Perú y Argentina, y tampoco a la Copa América, varios ojos estuvieron puestos en él, ya que hubo muchos rumores sobre su supuesto problema de salud que en días pasados salió a desmentir en una charla que tuvo con Teófilo Gutiérrez y Camilo Zúñiga, donde manifestó que el no "estaba mal, yo estaba bien para jugar la Copa América. Yo no lo comparto porque me faltaron al respeto”.

No obstante, ya eso quedó atrás y ahora se centran en quién será el nuevo entrenador de James en el Everton tras la salida de Carlo Ancelotti al Real Madrid. Por tal razón, en el programa Royal Blue de Liverpool Echo, se dijo que si “finalmente el elegido es Nuno Espirito Santo, lo positivo sería que los dos estarían representados por Jorge Mendes y eso es crucial, a la hora de buscar un nuevo equipo. Creo que no le afectaría”.

Le puede interesar: Ibargüen: “Es un honor llevar la bandera de Colombia en Tokio”

"Su primera temporada en el Everton fue un éxito calificado. Las lesiones fueron una gran frustración, pero igualmente cuando jugó y estuvo disponible, tuvo una influencia en los juegos. Es un futbolista maravilloso y hermoso a la vista”, se agregó en el programa.

Por otra parte, en medio del programa deportivo, se dijo que “es positivo que se esté perdiendo la Copa América, de una manera bastante egoísta. Significa que podría regresar absolutamente al 100% y en forma y con muchas ganas”.

Vea también: América hizo oficial su primer refuerzo mientras espera por Juan Carlos Osorio

Hay que recordar que James en la presente temporada con el Everton logró jugar 26 partidos, donde anotó en seis oportunidades y asistir a sus compañeros en nueve ocasiones.