Renuncia de Ancelotti generaría la salida de James y Richarlison del Everton

La salida de Carlo Ancelotti del Everton ha despertado un sin número de comentarios en contra por el lado de la hinchada del club inglés, que se siente “traicionada y decepcionada” con el entrenador italiano. Este mismo sentir, según confirmó el medio ‘The Athletic’, estaría en el ambiente de gran parte del camerino, que esperaba que el estratega continuara.

Asimismo, la prensa señala que el futuro de dos futbolistas del club está entredicho: se trata de James Rodríguez y Richarlison. Los dos futbolistas no tendrían segura su continuidad en el equipo y podrían ir tanteando nuevos rumbos.

Por el lado del brasileño, el jugador es titular de la Selección de Brasil y lo único que lo detenía en Everton era el proyecto de Ancelotti; por tal motivo ahora escucharía propuestas de otros conjuntos.

James Rodríguez no se quedaría atrás. Él llegó a Everton por ‘Carletto’ y al darse su salida no sabe muy bien el futuro que tendría, si será utilizado por el nuevo timonel o, incluso, si tendrá continuidad. La relación no será la misma, así que la prensa de Inglaterra apuesta a la salida del colombiano en el mercado de verano, al igual que la del brasileño.

Los rotativos hablan de que Ancelotti es ‘el padre futbolístico’ de James. Incluso también salió un rumor de un posible regreso al Real Madrid. Pero el hecho es que esta posibilidad está muy alejada a la realidad del mercado de pases.