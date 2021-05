Sin James, pero con Mina, Everton confirma sus inicialistas para enfrentar a Wolverhampton

El cuadro del estratega Carlo Ancelotti, Everton se juega gran parte de la temporada en la penúltima fecha de la Premier League ante Wolverhampton. El equipo del italiano sale a buscar los tres puntos que le permitan seguir soñando con disputar la próxima edición de la Europa League, teniendo en cuenta que la Champions League no será en esta ocasión. No obstante, la sorpresa para este encuentro de la Premier League entre los ‘Toffes’ y ‘Lobos’ está marcada por el regreso del central colombiano Yerry Mina y la ausencia del creativo James Rodríguez, quien no está entre los convocados.

A pesar que en la jornada anterior James jugó, el técnico Ancelotti decidió reservarlo para este compromiso que será de vital importancia para los intereses del cuadro de Merseyside. Mientras tanto, Yerry tendrá una nueva oportunidad para demostrar que quiere seguir en el equipo inglés, ya que se ha rumorado que en el próximo mercado de fichajes podría salir de la liga británica para el Calcio Italiano.

Por otra parte, los dos colombianos se siguen preparando para lo que serán los próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, luego que el estratega Reinaldo Rueda los hubiera convocado para los próximos partidos donde la Selección Colombia enfrentará a Perú y Argentina el próximo 3 y 8 de junio respectivamente.

