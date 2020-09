[Video] Así fue el primer entrenamiento de James con el Everton

El colombiano James Rodríguez realizó su primer entrenamiento con el Everton luego de ser oficializado como nuevo jugador del equipo inglés este lunes 7 de septiembre, procedente del Real Madrid de España.

En esta primera práctica, bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, el colombiano se vio primero haciendo ejercicios de control de pelota y compartiendo con varios de sus compañeros llevando a cabo trabajos diferenciados.

Después también se vio al colombiano James Rodríguez y al brasileño Allan, que son los últimos refuerzos del equipo de la ciudad de Liverpool, realizando práctica de fútbol en grupos reducidos. El jugador colombiano se vio activo con la pelota y logrando buenas asociaciones en un sector del campo.

💪 | Straight into the action and already showing that class!



🇨🇴 @jamesdrodriguez x Allan 🇧🇷#BemVindoAllan #AlóJames pic.twitter.com/9NojGh9G3p