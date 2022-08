"Quería ir, pero...": La razón por la que Iván Arboleda no llegó a Nacional

Iván Arboleda es uno de los jugadores con más proyección en el fútbol internacional. El arquero colombiano fue figura en Banfield de Argentina y ahora se quedó sin equipo tras haber rescindido su contrato con Rayo Vallecano.

Para el guardameta cafetero varias fueron las situaciones que lo obligaron a dejar al equipo español. Según contó el futbolista, el acuerdo económico con el cuadro madrileño no fue lo esperado y además no lo tuvieron en cuenta para jugar oficialmente.

En medio de su conflicto con el cuadro de la 'banda cruzada', Arboleda reveló que tuvo opciones para juagar en Atlético Nacional, pero que el traspaso no se dio por causas ajenas a si mismo.

“Cuando me di cuenta que no iba a jugar con Rayo Vallecano, me aparecen varias ofertas para irme a préstamo. Aparece Atlético Nacional y yo tenía la intención de ir, quería jugar y dejé el dinero a un lado. Mi casa está en Colombia y quería compartir con mi familia. No se me dio la oportunidad porque Rayo Vallecano no aceptó las condiciones que ponía Nacional”, dijo el jugador en dialogo con el 'VBAR'.

La realidad es que el portero colombiano está ahora sin equipo y empezará una dura batalla legal contra el equipo español. Según el jugador, el cuadro vallecano incumplió el contrato que tenían y no le ha pagado lo que acordaron.

Por ahora, no se sabe cuál será el futuro del cafetero. Todo apunta a que Iván buscará un nuevo club para volver a jugar y sumar minutos.