Se calientan los ánimos en Junior: 'Enemigo' del Bolillo suena como su reemplazo

Junior de Barranquilla no pasa por su mejor momento deportivo y como era de esperarse, desde ya se habla del posible reemplazo que tendría Hernán Darío Gómez, quien parece no encontrar el punto fuerte de su equipo y por eso todavía no da resultados.

Hay muchos hechos que llevan a pensar que el 'Bolillo' tendría sus días contados en el equipo barranquillero y aunque las directivas parecen aguantarlo, en las últimas horas se conoció un posible reemplazo, quien ya tiene antecedentes con el estratega del 'tiburón'.

Según dio a conocer William Figueroa, un directivo de Junior se habría contactado nada más y nada menos que con Jorge Luis Pinto, el entrenador que lleva semanas sin equipo tras su salida del Deportivo Cali.

Aunque para muchos esta es una idea 'descabellada', pues desde hace un tiempo los Char han demostrado que no les disgusta el trabajo de este entrenador, por lo que al final podría ser una gran posibilidad.

Lo cierto es que parece que por ahora solo hay un primer acercamiento, pero eso no asegura que Pinto ya vaya a pisar tierras barranquilleras, por lo que solo queda esperar si se concreta algo de esto en las siguientes semanas.

Es importante resaltar que esto depende únicamente de la decisión que tomen las directivas del Junior, las cuales tienen claro que necesitan cumplirle a su hinchada que lleva esperando varias semanas por los buenos resultados que no se han visto por ningún lado.