Siempre le hice gol a Nacional y a Armani; sueño con volver a Junior: Edison Toloza

Uno de los futbolistas que en los últimos años generó "amores y odios" en el Fútbol Profesional Colombiano fue sin duda el delantero, hoy inactivo, Edison Toloza Colorado.

El atacante, quien fue polémico en muchas ocasiones por su peculiar forma de ser, deslumbró en el balompié nacional en el 2007 cuando brilló con la camiseta de Deportes Quindío y despertó el interés de importantes equipos como Independiente Santa Fe, institución a la cual llegó para el 2008, aunque no pudo demostrar su mejor versión.

A pesar de pasar por América, Millonarios, Monarcas y Puebla de México, fue en Junior de Barranquilla en donde el delantero volvió a tener continuidad y conseguir sus mejores números al anotar 49 goles en 158 partidos en cinco temporadas.

Toloza es recordado con alegría por gran parte de la afición 'rojiblanca' no solo por sus actuaciones dentro de los campos de juego, si no por su carácter y actitud para afrontar los partidos y por la felicidad que demostraba día a día, aunque por momentos también generó insultos y rabietas por su peculiaridades como los looks que mostraba, las "mañas" para pegarle a la pelota y los 'bloopers" que protagonizó.

En esta ocasión, el exatacante causó comentarios en los seguidores del fútbol local al declarar que cuando vestía la camiseta de Junior siempre le gustaba enfrentar a Atlético Nacional ya que siempre le hacía gol.

"Me gustaba jugar con Nacional, siempre les hacía gol. Armani no puede decir nada, siempre le hice gol", aseguró Toloza en diálogo con Grupo Solo Junior a través de Instagram.

Por otro lado, el exdelantero recordó las buenas actuaciones que tuvo cuando enfrentó al cuadro 'verdolaga' al señalar que "esos manes me veían mover de lado a lado y no sabían qué hacer, yo cogía el balón y se echaban para atrás".

Por otro lado, el futbolistas nariñense respondió una serie de preguntas rápidas en la que manifestó que:

Equipo al que más le gustaba ganarle - Nacional

Jugador que siempre le "dio guayo" - Michael Ortega

Un delantero colombiano - Dayro Moreno

Gol que más recuerda - una chilena que le hizo a Envigado

Jugador que siempre debe estar en su equipo - Yhonny Ramírez

Arquero al que siempre le hizo gol - Franco Armani

Un sueño - volver a jugar en Junior