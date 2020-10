Edwin Cardona en búsqueda de su lugar en Boca Juniors

La espera en el fútbol argentino parece concluir. El próximo fin de semana regresa la Superliga de ese país y por ello Boca Juniors alista lo mejor de su plantel para enfrentar a Lanús en la primera fecha.

Según el diario argentino ‘Olé’, Miguel Ángel Russo tiene entre su onceno titular a los colombianos que hacen parte del equipo ‘xeneize’; siempre y cuando estén en óptimas condiciones.



“Por ahora, todo indica que la formación tendrá una sola modificación con respecto al once que goleó a Caracas en el cierre del Grupo H de la Libertadores: el regreso de Jorman Campuzano por Nicolás Capaldo”.



Cabe resaltar que Sebastián Villa aún es duda en la lista de Russo, a pesar de que quiere contar con él, ya que no ha arreglado la situación jurídica que tiene en los estrados argentinos con su ex pareja, Daniela Cortéz.



Teniendo en cuenta la situación que atraviesa Villa, 'Olé' señaló que Cardona “tendrá la continuidad en la vacante que dejó Sebastián Villa , quien en breve volverá a ser tenido en cuenta también por la liga local”.

Por otra parte, Miguel Russo deberá probar el equipo que iniciará la Superliga, puesto que antes de debutar en los octavos de final de la Copa Libertadores, jugará ante Lanús (primera fecha) y Newell’s (segunda fecha) por lo que espera que Edwin Cardona, Jorman Campuzano y Frank Fabra le puedan dar una mano al cuadro argentino después de la para sufrida por el Covid-19.