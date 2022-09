Torres hace frente a la indisciplina del Tolima: "el 'borrachímetro' lo hacemos todos los días"

En los últimos días se ha hecho fuerte el rumor de posibles casos de indisciplina de los jugadores del Deportes Tolima, un hecho por el que los directos implicados no se habían pronunciado hasta que salió Hernán Torres, técnico del club, que fue claro en lo que estaba ocurriendo.

A través de una rueda de prensa, el estratega empezó diciendo que "el que diga que hay indisciplina tiene que tener pruebas ¿sin pruebas cómo uno ejecuta las cosas?".

"Así como cuentan eso, deben contar también lo que hacemos aquí para que haya disciplina. Desde el año pasado se implementó el 'borrachímetro' todos los días, pesan y soplan; y hasta el momento ha sido todo negativo. El mismo presidente (Cesar Camargo) sabe que apenas se toma la prueba del 'borrachímetro' el médico le pasa todo por WhatsApp y no ha salido ninguno positivo hasta el momento" agregó Torres.

Así mismo, siguió explicando cómo era el proceso de las pruebas de alcoholemia para su plantilla: "Nos trajeron la pistola de Estados Unidos y desde junio del año pasado se implementó eso para evitar las indisciplina; y los jugadores tienen que hacerlo todos los días les guste o no".

Por otro lado, fue claro en qué debe ser importante para él, para dar resultados y para que las cosas en su equipo funcionen: "Yo he escuchado que hay preferencias con algunos jugadores, pero yo creo que todos los que están aquí conocen cómo soy yo".

"Me han criticado porque soy muy drástico en la disciplina y yo eso no lo negocio. Aquí en Colombia me han tildado diciendo que me excedo en la disciplina, pero yo no me excedo; y eso es un tema delicado porque si la gente habla, yo quiero pruebas y la tecnología ayuda a que haya pruebas de todo lo que dicen. Uno con pruebas puede tomar decisiones" agregó.

Torres finalizó dando un claro ejemplo de la situación que aqueja a los aficionados: "El otro día dijeron que Montero había sacado un revolver para 'dar bala' en la sede y él ni tiene arma, entonces son situaciones que hay que saberlas manejar, hay que ver qué tan seria es la gente".