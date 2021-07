Luis Javier Mosquera reveló que intentó ser futbolista y de cuál equipo es hincha

Una de las tres medallas que Colombia acumula en estos Juegos Olímpicos es la que obtuvo Luis Javier Mosquera en el levantamiento de pesas el pasado domingo tras quedarse con el segundo lugar en las finales y consagrarse con la medalla de plata. El deportista vallecaucano se alista para regresar al país y piensa en París 2024.

Mosquera hablo con ‘Zona Libre de Humo’, reveló que cuando era niño intentó ser futbolista, pero no logró. Además, contó que es hincha del Deportivo Cali y lamentó que los pesistas colombianos no tengan las mismas garantías laborales y económicas que sí tienen en otros países.

“Estoy muy alegre y honrado de representar a mi país, orgulloso de esas dos medallas que he conseguido en mi carrera… Después de Rio ha sido duro y ha sido mi sueño y lo pude lograr, estar en un podio. Es un trabajo bastante exigente, lo más duro para un deportista es cuando se lesiona, se pierde la confianza y la motivación. Superar eso te hace ganar y sacar todo adelante y clasificar a Olímpicos es demasiado difícil”, señaló en primera instancia.

Luego reveló: "Yo jugué fútbol, pero las pesas fue lo más fácil y lo hice mi proyecto de vida… Si Dios quiere el lunes ya estoy en Colombia y espero ver campeón algún día a Deportivo Cali”.

“Cada día es más duro ingresar a unas olimpiadas, pero algunas personas no lo entienden… Uno se vuelve un ejemplo para la familia de que los sueños se pueden cumplir y para muchas personas más. Es algo bonito poder dejar un legado. Desde los 13 años que competí por primera vez demostré que en un futuro podría ser un gran deportista”, subrayó Mosquera sobre su proceso en la halterofilia.

Sobre la situación de las pesas en Colombia, dijo: “El apoyo en Colombia ya está, los niños ya están teniendo ese apoyo que nosotros no tuvimos con estos nuevos proyectos como Colombia Tierra de Atletas. El tema de los pagos es bastante delicado, a comparación de algunos países sudamericanos estamos bien, pero si nos comparamos con europeos y asiáticos, estamos mal”.

“La idea es meterle toda la ficha para llegar a Paris 2024 y cumplir el objetivo dorado. Tengo 26 años y me siento honrado de ser doble medallista olímpico, espero llegar a la tercera medalla y que sea la de oro. Espero tener desquite y ganar por encima de un kilo… Más que la fama que no me importa, es que le valoren a uno el esfuerzo hecho. Algunos pensaran que uno está agrandado, pero uno debe aprovechar el momento y seguir creciendo en este proceso", cerró respecto a sus aspiraciones tras la medalla en Tokio.