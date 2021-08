A campeón de la Libertadores con Nacional se le entraron a su casa los ladrones

Alexander Mejía se encuentra concentrado con Independiente Santa Fe para jugar ante su ex equipo Atlético Nacional por la tercera fecha de la Liga Betplay. El mediocampista que llegó a reforzar el mediocampo ‘cardenal’ le fue informado una mala noticia por parte de su esposa.

Marcela Quiceno informó que sufrieron “una noche de terror”, pues en Armenia, donde tienen la casa, se les entraron los amigos de lo ajeno.

A través de sus redes sociales, Quiceno indicó que fueron “víctimas de los ladrones. A mi papá lo amarraron en mi casa. Se me llevaron todo. Me duele el alma por lo que tuvieron que pasar mi papá y Martín, no tengo palabras para expresar el dolor”.

Asimismo, manifestó que los ladrones se llevaron las camisetas más importantes del mediocampista de Santa Fe, entre las que se resalta la de Nacional, donde consiguió la Libertadores de 2016.

Por otra parte, la esposa del jugador mostró en su Instagram un par de videos mostrando cómo quedó su casa, luego de ser asaltada.