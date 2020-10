Daniela Ospina se toma Instagram con un espectacular bikini

Daniela Ospina dado de qué hablar nuevamente en Instagram. La influenciadora no pasó desapercibida con una espectacular foto que publicó y donde dejó ver su impresionante figura, posando en una playa de cuyo nombre se desconoce.

Y es que la empresaria y también modelo antioqueña, pasa sus días rodeada de mar y sol. Ello ha servido como escenario perfecto para su última publicación en la famosa red social, que desató los likes más fervientes por parte de sus seguidores.

“El mar y su magia”, escribió Daniela Ospina, mostrando que la está pasando, tanto a nivel laboral como emocional. Cabe recordar que la ex esposa de James Rodríguez, figura del Everton en la Premier, actualmente es pareja de Harold Jiménez, un reconocido director de videos musicales, con el cual ya cumplió dos años de relación.

No sobra decir que Ospina es toda una celebridad en las redes sociales, conquistando los corazones de sus fans. No obstante, también es objeto de críticas, llegando incluso a responderle a aquellos que la cuestionan o hacen comentarios negativos hacia Salomé, su hija. “¿Cuándo comienzas las clases, Salomé? Mucho tiempo metida en TikTok y las redes”, escribió una mujer hace unas semanas, a lo cual respondió Ospina sin tapujos: “Hermosa, me pasas el correo para mandarte la rutina de Salo. Ahhh y ya comenzó clases”.