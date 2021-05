La ciudad de Medellín afronta una nueva semana, desafiando la elevada tasa de contagios por coronavirus. Todo ello, en medio del clima de protesta que se vivió paralelamente en el país por la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional. Al final, el presidente Iván Duque anunció que se iba a retirar el proyecto frente al escaso apoyo, tanto de la sociedad civil como de los partidos en el Congreso.

"Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera", dijo Duque en una declaración en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, en horas del mediodía del domingo.

"La reforma no es un capricho. La reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales", agregó el mandatario, quien dijo que la intención es confeccionar una nueva reforma con el respaldo de distintos sectores del país.

"El camino de un consenso despeja percepciones y nos permite decir con claridad que no habrá ningún incremento del IVA para bienes y servicios ni se cambiarán las reglas existentes. También queda claro que nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo", subrayó el presidente.

PICO Y CÉDULA EN MEDELLÍN PARA HOY LUNES 3 DE MAYO

De acuerdo a la gobernación de Antioquia, este lunes 3 de mayo no regirá el pico y cédula. Sin embargo, en horas de la tarde se definirán las nueves medidas que se implementarán en Medellín desde el martes 4 de mayo.