Salario mínimo 2022: qué consecuencia habría tras aumento del 10%

Opiniones divididas continúa generando el incremento del 10,07% del salario mínimo para la vigencia 2022. El presidente de la República, Iván Duque, calificó el acuerdo entre empleadores, gremios y sindicatos de trabajadores como un "hecho histórico, ya que el aumento del 10.07% no se veía hace aproximadamente 40 años".

Sin embargo, algunos economistas de la capital del Atlántico aseguran que el escenario podría aumentar la tasa de desempleo en diferentes sectores.

Joseph Daccarett, economista y experto en materia financiera, destacó el espaldarazo que el Gobierno Nacional busca darle al colombiano promedio. No obstante, fue enfático en señalar que muchos sectores de la economía no han vuelto a tener niveles de productividad prepandémicos, y esto les podría generar saturación al momento de pagar nóminas.

"Yo lo que creo es que muchas empresas y sectores de la economía no cuentan en estos momentos con capacidad de hacer un aumento del 10.07% en cada salario mínimo que pagan. Yo entiendo que debe haber una negociación, pero el país no está recuperado al 100%, y no se ha vuelto a los niveles económicos de prepandemia", puntualizó Daccarett.

El economista barranquillero reiteró que era una buena noticia para aquellas personas que ganaban el mínimo en Colombia, ya que iban a tener una mejor manera de protegerse frente a los embates de la inflación global, y que de hecho ya habría empezado a impactar el precio de productos importados en Colombia en las últimas semanas.

"Es un esfuerzo que harán el sector privado y el Gobierno Nacional para dar tranquilidad económica y social al país. Desde ese punto de vista, creo que fue una medida acertada y oportuna. Lamentablemente, no todos los sectores están en capacidad de manejar eso, así que es muy probable que para el año 2022 la tasa de desempleo presente un leve incremento", explicó.

Por otro lado, y en contraposición al análisis económico realizado por Joseph Daccarett, desde Camacol Atlántico reciben con beneplácito el aumento del 10.07%, asegurando que los empleados formales se lo merecían, teniendo en cuenta la regresión económica que hubo en tiempos de confinamiento y restricción.

"Ha sido acertado de parte del Gobierno Nacional y nosotros, como sector privado, debemos apoyar la concertación. Las empresas del sector privado ya hemos asumido muchos costos de productos importados debido al alza en sus precios, y desde Camacol Atlántico no vamos a ser indiferentes ante la necesidad de nuestros afiliados", precisó Jorge Segebre, presidente de la Junta Directiva de Camacol Atlántico.

Así mismo, desde el Comité Intergremial del departamento del Atlántico, aseguran que la exitosa jornada de vacunación ha sido un gran aliado del proceso de recuperación económica en Barranquilla y el departamento, lo que permitirá une escenario empresarial favorable para 2022.

"Estamos seguros que nuestras empresas sí contarán con la capacidad y trabajaremos para ellos", aseguró Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial.