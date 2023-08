Sara López la pasó mal en su regreso a Colombia: le robaron valioso elemento de 2.500 dólares

A través de sus redes sociales, Sara López, la múltiple campeona mundial de Tiro con Arco, denunció el robo de parte de su equipaje mientras se dirigía de regreso a Colombia luego de competir en el Campeonato Mundial de esta disciplina que se celebró el París (Francia).

La arquera presentó su caso en un video publicado desde su cuenta de Instagram, donde relata lo sucedido cuando abordó un vuelo con rumbo a su natal Pereira:

"El lunes viajé de París a Pereira y por retraso en los vuelos terminé llegando anoche (el martes). Parte de mi equipo deportivo lo tenía en mi maleta de mano y es algo bastante costoso y delicado. En París me obligaron a poner mi maleta de mano en la bodega (por falta de espacio) y cuando llegué a Pereira me di cuenta que parte del equipo había sido robado", manifestó.

Según explica López, le quitaron el candado a su maleta de mano y de allí sacaron su monóculo, el cual estaría avaluado en unos 2.500 dólares (más de diez millones de pesos). Asimismo, manifestó la respuesta que recibió por parte de la aerolínea tras denunciar su caso.

"La '¿solución' de Avianca fue no viajar con objetos de valor, no me van a compensar el robo de ninguna forma. Estoy muy triste porque no me habían robado en 14 años", puntualizó.