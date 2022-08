A punto de dar un paso clave para llegar a la F1; Hijo de Montoya dio detalles

La dinastía de los Montoya no para de dar noticias para el deporte motor colombiano. Luego de la exitosa cerrera de Juan Pablo, sus hijos también podrían seguir sus pasos.

Sebastián Montoya es corredor de de la FIA F3 y tendría opciones para llegara a la Fórmula 1 en los próximos años. El hijo de Juan Pablo Montoya ha empezado a ganar prestigio en su categoría y ya es seguido por algunas de las escuderías de la gran carpa.

En medio de una rueda de prensa, el joven corredor aprovechó para hablar sobre su actualidad y las posibilidades que tiene para arribar a la máxima categoría del automovilismo mundial.

"Esta semana estoy aquí [en Colombia] porque quiero devolverle todo ese apoyo a la gente que me ha estado apoyando durante estos 3 años. Lo voy a aprovechar para entrenar y cerrar el año lo mejor que pueda. La altura aquí [en Bogotá] da muy duro", dijo Sebastián en la rueda de prensa.

Sobre las posibilidades de arribar a la Fórmula 1 declaró: "Yo creo que el próximo año puedo ubicarme en la FIA F3, que son los carros más chiquitos que corren en la Fórmula 1. Una categoría en la que ya se corren las pistas grandes. Es un paso bastante grande, estoy haciendo casi 260 kilómetros por hora y esos carros hacen 300 km/h. El siguiente paso sería F3, luego F2 y después miramos si me tienen una silla lista en la F1"

Finalmente, el corredor remató haciendo referencia a la manera como maneja la presión: "Muchos me preguntan cómo manejo la presión. Al final de día no me preocupo tanto por eso porque yo trabajo duro para poder maximizar un resultado".

Por ahora, el piloto seguirá compitiendo en la categoría regional del automovilismo en Europa buscando sumar experiencia para llegar a la F1.