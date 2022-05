Hijo de Montoya se pone como meta la Fórmula 1: "ojalá en 2025 o 2026"

Sebastián Montoya, en rueda de prensa con medios colombianos, reconoció que su meta es la Fórmula 1 y que tiene unos plazos, a priori, para cumplir con dicho objetivo.

A la pregunta de Antena2.com sobre las fechas que tiene para ser piloto de la máxima categoría del automovilismo mundial, el hijo de Juan Pablo Montoya dejó claro que aspira a tener un asiento, ya sea en 2025 o 2026.

"Yo creo que al paso que vamos, vamos bastante bien. No sabemos cómo será el futuro, pero la meta es la Fórmula 1. No sé cuándo pueda llegar, ojalá en futuro cercano. 2025, 2026... Honestamente no te puedo decir exactamente un año”, dijo Sebastián, señalando que dependerá de varios factores, entre ellos el tema patrocinador.

Del mismo modo, el corredor habló de las expectativas que tiene para este fin de semana cuando debute en el circuito de Mónaco en la tercera válida de la Fórmula Regional Europea.

“Mónaco es algo bien interesante, especialmente porque a mi papá le iba bien aquí. Mi mentalidad es sumar puntos para el campeonato. Es un poco de manejar las expectativas que uno tiene”.

Finalmente, Sebastián Montoya hizo un balance de su temporada 2022 en la Fórmula Regional Europea.

"Terminamos las primeras dos rondas del campeonato. Fueron bastantes positivas, la velocidad cada vez va mejorando y con el equipo estamos trabajando más duro. En cuanto a Mónaco, sueño estar corriendo en este trazado. Será mi primera vez en un circuito callejero, por lo que será un reto bastante desafiante”, dijo el corredor de la Escudería Telmex Telcel Claro.