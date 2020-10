Las tres opciones de Checo Pérez en la Fórmula 1

Sergio Pérez aún no define su futuro en la Fórmula 1. El piloto mexicano dejará las filas de Racing Point y es probable que siga en la máxima categoría del automovilismo mundial. Sin embargo, aún no se sabe cuál escudería será la escogida para la temporada 2021. Así y todo, opciones no le faltan al de Guadalajara.

El primero en la lista de candidatos es Red Bull. No hay duda que la formación austríaca es atractiva para Pérez, quien llegaría a uno de los equipos ‘top’ de la F1. De darse la contratación, el mexicano ocuparía la plaza que dejé Alexander Albon.

También se habla del equipo norteamericano Hass, que podría prescindir del francés Romain Grosjean frente al bajo desempeño de las últimas dos temporadas. ‘Checo’ tiene el atractivo de contar con el opulento respaldo del multimillonario Carlos Slim. Lo anterior hay que tenerlo en cuenta si se cuentan las necesidades económicas que tiene Hass en estos momentos tras la cuarentena.

En todo caso, una última posibilidad se maneja. Se trata de Williams, la cual ha tomado fuerza durante los últimos días. La formación británica cambió de dueños y quiere un corredor que comience a tener trascendencia para la campaña 2021. Pérez llegaría en calidad de primer piloto, pero habría que ver con qué herramientas cuenta a nivel técnico para ser competitivo en la parrilla.