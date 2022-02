Las estrellas colombianas fueron inferiores con Queiroz

Carlos Queiroz, seleccionador de Egipto, perdió la final de la Copa Africana de Naciones con Senegal en lanzamientos desde el punto penal (2-4) luego de 120 minutos. Acá lo destacable desde nuestro enfoque es que mientras el portugués sigue en plena vigencia de su dilatada trayectoria como director técnico, los jugadores quienes fueron dirigidos por él en la Selección Colombia pasan apuros para poder clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Hasta ahora no ha quedado claro qué pasó para que en dos partidos consecutivos la Selección Colombia haya perdido gran parte de sus aspiraciones mundialistas al caer en Barranquilla, 0-3 con Uruguay y luego 6-1 con Ecuador. En cuestión de cinco días todo se desplomó y fue entonces cuando la FCF decidió cancelar el contrato de Queiroz en mutuo acuerdo con el entrenador que se fue sigilosamente en plena pandemia sin hablar con la prensa que le había recibido meses atrás con bombos y platillos.

Le puede interesar: Falcao y James rompieron la interna: “¡Cállate! Aquí tú no eres nadie”

Como en el fútbol todo se sabe tarde o temprano, versiones periodísticas de alta credibilidad plantean que las "estrellas" colombianas incómodas con los planteamientos disciplinarios y deportivos no se les ocurrió mejor idea que sacarle el cuerpo al compromiso jugando de mala gana contra uruguayos y ecuatorianos que aprovecharon la coyuntura para meterle nueve goles y dejar tambaleante al fútbol colombiano.

Salido Queiroz llega Reinaldo Rueda. El entrenador comienza con la seriedad que lo caracteriza convocando a los que consideraba estaban aptos para conformar la lista de su primera cita. Echó mano a todas las estrellas y una de ellas (James Rodríguez) llegó anticipadamente pero no a la concentración de Barranquilla sino a Medellín en donde comenzó a dar lora a través de las redes sociales mostrándole al país sus extravagancias. Después fue desafectado de la selección por una lesión que el propio futbolista se encargó de desmentir en un altivo comunicado.

Vea también: Osorio va por la Selección: hasta se supo el sueldo que cobraría si se va Rueda

Meses después y a pesar de no estar en el “500 por ciento” de sus condiciones, RRR cedió volviéndolo a tener en cuenta en la convocatoria. Los resultados deportivos no se dieron y la selección Colombia no volvió a jugar bien ni a marcar goles quedando al borde de la eliminación del mundial catarí a dos fechas de terminar la clasificatoria de la Conmebol.

Las estrellas colombianas fueron inferiores al compromiso, sacaron las piernitas y luego de derrotas seguidas ante Perú y Argentina terminaron culpabilizando al técnico por haber planteado, según ellos( Falcao García), equivocadamente los partidos.

Carlos Queiroz, el afamado técnico portugués no les sirvió a las estrellas colombianas, ahora el burro es Reinaldo Rueda, pretendiendo que la FCF en cabeza de Ramón Jesurún les ponga otro adiestrador para jugarse la vida contra Bolivia y Venezuela.