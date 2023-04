Ángel Barajas tiene fe y trabaja en su próximo objetivo: "Puedo ir a las Olimpiadas"

Finalmente, el deportista aseguró que Jossimar Calvo, gran referente de este deporte en Colombia, ha estado acompañando su preparación y que siempre ha sido un gran apoyo en todos los trabajos que adelantan con el entrenador Jairo Ruiz.

"Jossimar ha estado conmigo desde hace mucho tiempo, yo lo quiero mucho, es una excelente persona y siempre me aconseja, me dice que esté concentrado y que haga lo que me gusta hacer", finalizó Barajas.