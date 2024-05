David Alonso sigue imparable en el Moto GP: ganó el Gran Premio de Francia en Moto3

El colombiano David Alonso firmó otra brillante presentación en Moto3, una de las categorías principales del Moto GP, al quedarse con el triunfo en el Gran Premio de Francia, superando en la línea de meta al español Daniel Holgado, su gran rival en la clasificación de pilotos de la temporada.

El colombiano David Alonso firmó otra brillante presentación en Moto3, una de las categorías principales del Moto GP, al quedarse con el triunfo en el Gran Premio de Francia, superando en la línea de meta al español Daniel Holgado, su gran rival en la clasificación de pilotos de la temporada.

Alonso, que dominó todas las sesiones de entrenamientos en Francia, consiguió ejercer su supremacía en el momento de la salida desde la 'pole position', pero pegado al rebufo de su moto Daniel Holgado (Gas Gas) intentó evitar que su rival cogiese el interior de la curva para garantizarse el adelantamiento en la siguiente y así evitar que marcase su ritmo y se escapase a las primeras de cambio.



Además de Holgado, David Alonso dio la impresión de querer tomárselo con más calma para evitar cometer el error del 'Ángel Nieto' de Jerez de la Frontera, en el que se fue por los suelos en la primera vuelta, pues intentó sin éxito adelantarlo José Antonio Rueda (KTM), pero sí lo consiguió David Muñoz (KTM).

Como los anteriores, Adrián Fernández (Honda) también consiguió superar a David Alonso, pero en su caso iba a ser una acción sin valor alguno, pues había sido sancionado durante los entrenamientos con una doble 'vuelta larga'.



Holgado supo mantener el liderato, perseguido por David Muñoz, el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), que superó a David Alonso, por delante de los españoles Ángel Piqueras (Honda), Iván Ortolá (KTM) y José Antonio Rueda, pero con un grupo multitudinario en cabeza de carrera todavía en la quinta vuelta.



Con Daniel Holgado firme en cabeza de la carrera casi en todo momento, David Muñoz no pudo frenar el ataque de Collin Veijer, que pasó a ocupar la segunda posición, en detrimento de David Muñoz, que se tocó con el italiano Riccardo Rossi (KTM) y éste acabó por los suelos.



La acción de David Muñoz que hizo caer a Rossi fue analizada por el panel de comisarios de Dirección de Carrera, que decidieron sancionar con una doble 'vuelta larga' al piloto español por conducción antideportiva.



En cabeza, el neerlandés Collin Veijer recuperó nuevamente el liderato al abrirse más de lo debido Daniel Holgado, pero las diferencias entre todos ellos eran mínimas.



Al principio de la decimoquinta vuelta Daniel Holgado recuperó la primera plaza incluso llegándose a tocar con la moto de Veijer, y siempre con David Alonso expectante en tercera posición, que poco tiempo después perdió a manos e Iván Ortolá.



A cuatro vueltas del final el grupo de cabeza había quedado reducido a diez pilotos, con un líder del mundial, Daniel Holgado, que no cejaba en su empeño de mantener el liderato de la carrera, y una David Alonso muy 'relajado' y expectante.

A menos de tres vueltas para el final la situación cambió, David Alonso pasó al ataque y del tercer puesto pasó al primero de una sola 'tacada', pero Daniel Holgado lo tenía muy claro y reaccionó rápido para evitar que su rival más directo en el campeonato lograse una ventaja inalcanzable en estas últimas vueltas de carrera.



Habían comenzado las 'hostilidades' en la pelea por la victoria y el podio. Alonso le devolvió el adelantamiento a Holgado y Veijer se pegó a ellos para buscar su oportunidad en una última vuelta en la que el colombiano supo cerrar todas las puertas a sus rivales para lograr la tercera victoria de la temporada.