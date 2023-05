Sabias palabras: Tom Brady el consejero de los novatos de cara a la temporada 2023 de NFL

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, se reunió con los 'quarterbacks' novatos Bryce Young, Coleridge Bernard Stroud, Anthony Richardson y Will Levis para orientarlos previo a su primera temporada en la liga.

Young, Stroud, Richardson y Levis fueron los cuatro mariscales de campo más destacados procedentes del fútbol colegial que fueron seleccionados en el Draft de este año por Panthers, Texans, Colts y Titans, respectivamente, para la temporada 2023 de la NFL.



Brady, ganador de siete anillos de Super Bowl en 23 años de carrera en la NFL, recomendó a Young, tomado en el lugar uno de la primera ronda del Draft; Stroud, segundo seleccionado, y Richardson, cuarto, no pensar que haber sido elegidos temprano les aseguraba el éxito en la liga.



"Ser primero en la selección general del Draft no es gran cosa. Es genial, sí, porque tienes una buena oportunidad. Probablemente te paguen más que a nadie por un tiempo, pero no lo es todo", afirmó Brady, quien en febrero pasado anunció su retiro luego de jugar 20 años con los Pats y tres con los Bucs.



El exquarterback de 45 años también se acercó a Will Levis, elegido hasta la posición 33 de la segunda ronda del Draft; le dijo que no bajara la cabeza por su selección tardía.



"Ser tomado en la segunda ronda no es en realidad un gran problema, todos lo saben; yo fui reclutado en el lugar 199 y sobreviví a todo", recordó Brady, quien fue reclutado en la sexta ronda del Draft del 2000 por los New England Patriots.



Brady les explicó cómo se enfocó para triunfar desde su primer año como titular en los Pats con los que consiguió tres anillos de campeón entre la temporada 2001 y 2004 y tres más hasta su última campaña en New England en 2019.

"Me pregunté cuál es mi ventaja sobre todos. El trabajo, tenía que seguir trabajando. No dije: 'Oye, estoy bien. Gané tres Super Bowls y es todo', para nada", puntualizó el exmariscal de campo que logró su séptimo Super Bowl con los Buccaneers en la temporada 2020