Rafael Nadal 'acaricia' el retiro: inesperada declaración lo confirma

Para nadie es un secreto que Rafael Nadal es uno de los mejores tenistas de los últimos tiempos, pues el español marcó una era en este deporte por su estilo de juego y múltiples títulos.

Sin embargo, con el paso de los años el nivel de todo deportista de alto rendimiento empieza a bajar y Nadal no es la excepción, pues a sus 37 años su ritmo no es el mismo producto de diferentes lesiones que ha vivido a lo largo de su carrera.

Con su retirada de la Laver Cup, se desconoce si el reconocido tenista juegue una temporada más, pues por lo menos los Juegos Olímpicos de París 2024 fueron su última aparición en este 2024.

Ahora, la extenista Garbiñe Muguruza se atrevió a hablar sobre el retiro del español, pues para la ganadora del Roland Garros y de Wimbledon, el momento de dar un paso al costado ha llegado para Nadal.

"Rafa está completamente listo para su retirada. Su cuerpo, su mente, absolutamente todo… ¡también es momento para que disfrute con su hijo! Le veo sonreír todo el rato cada vez que está con él. Pienso: ‘¿Por qué sigues en la pista todavía? Vete a casa, pilla el barco, disfruta en Mallorca‘. Creo que ha dado todo lo que tenía que dar", mencionó.

Además, la hispanovenezolana reconoció que Nadal le reveló que este sería su último año de competencia, una noticia que el mundo esperaba.

"Yo también estaba lista. La vida me estaba mandando señales, sobre todo a nivel físico. Simplemente estaba emocionada por vivir el siguiente capítulo. Es difícil conocer a Rafa, es bastante tímido. Hablamos un poco en la gala de los Laureus, en Madrid, a principios de año. Dijo: ‘Este es mi último año’, pero no comentó mucho más. No le quise preguntar cosas tan personales".

Del mismo modo, Muguruza reveló que en su momento pasó por la misma decisión de Nadal y contó su experiencia tras dejar las canchas.

"Pensé que estaría más tiempo en casa, pero resulta que estoy viajando mucho: eso sí, de una manera cómoda. No estoy estresada, no cargo con 55 raquetas, no estoy nerviosa. Estoy feliz de viajar de esta manera. Estoy haciendo todo lo que no podía hacer antes, pasando tiempo con mis seres queridos. Ahora siento ese lado más personal; antes todo era profesional".