¿Qué necesita Verstappen para ser campeón de la Fórmula 1 en Singapur?

El piloto neerlandés Max Verstappen ha demostrado su superioridad esta temporada frente a los rivales, incluso Ferrari, rival directo de los Red Bull en la parte alta de la tabla en el campeonato mundial de Fórmula 1. En carreras como la de Bélgica, se pudo evidenciar la facilidad que la escudería austriaca tiene para adelantar a los otros monoplazas.

Como era de esperarse, Red Bull no decepcionó en Italia. Pese a tener a su actual campeón en el séptimo lugar, Verstappen logró ocupar los puestos de podio bastante rápida. Gracias al ‘Safefty Car’ provocado por Ricciardo en la vuelta 47, los corredores no tuvieron más oportunidades para competir, puesto que la carrera terminó bajo neutralización, dejando a Leclerc con un sinsabor al no poder pelear por la victoria en las últimas vueltas.

Con la última victoria en Italia por parte de Verstappen, se acerca cada vez más al bicampeonato; inclusive el holandés solamente necesita de dos victorias en las seis carreras restantes para liquidar matemáticamente el campeonato.

Pero, existe una posibilidad en la cual el piloto de Red Bull se coronaría en la siguiente carrera, el Gran Premio de Singapur; las condiciones que tienen que pasar para poder ver al neerlandés sellar el título son que su rival directo Leclerc quede en novena posición o menos.

Sin embargo, si Verstappen gana en Singapur con vuelta rápida, solo necesita que Leclerc termine octavo.

El campeonato está tan inclinado hacia Verstappen que incluso si el piloto de Red Bull queda con tres podios ocupando el tercer lugar y el Ferrari ganando los tres, se podría coronar en el Circuito De Las Américas (EE.UU) si el monegasco no suma ningún punto extra por vuelta rápida. Ya no es cuestión de quién ganará, si no de cuándo se coronará Verstappen.