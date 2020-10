Borré y la Selección Colombia: “He estado preparado para poder ir” 

Rafael Santos Borré habló en exclusiva con ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2, en la sección ‘Palabras Mayores’ de Carlos Antonio Vélez. El atacante se refirió a la Selección Colombia y su oportunidad de ser llamado por el técnico Carlos Queiroz para vestir la ‘Tricolor’.

"En ese sentido he pensado mucho en el proceso... me han tenido en cuenta en cuanto a los Zoom. Obviamente ellos toman decisiones porque hay muchos jugadores en el mismo puesto; varias veces ya me ha pasado que he estado en un buen momento y no me han podido llamar. Yo siempre he estado preparado para ir; hay que también saber qué quiere el técnico para esa posición", dijo Borré.

Y es que el atacante puede actuar como un segundo delantero, ayudar a defender, presionar, asociarse en el frente ofensivo y, por supuesto, marcar goles claves. El jugador ya lo sabe hacer, pues se ganó con autoridad un lugar en el que para muchos es el mejor equipo de Sudamérica; con jerarquía y mentalidad ganadora, Borré se destaca cada vez más en River y quiere hacer eso en Colombia.