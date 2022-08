James se destapa: por qué no fichó por el Atlético, próximo Balón de Oro y planes con la Selección

James David Rodríguez no encuentra equipo, pues ha dejado claro que no quiere seguir integrando las filas de Al Rayyan, y se ha ido 'a la desesperada' por volver a jugar en Europa, pero no ha sido una tarea fácil.

Y es que en diálogo con 'El Chiriguito', el colombiano habló sobre la posibilidad de irse de Qatar y el deseo que tiene de salir de allí, además contemplando la intención de volver a Selección Colombia.

¿James Rodríguez va a volver a la Selección Colombia?

Cuando se le inquietó sobre su posible regreso, James apuntó "si me quieren sí", dejando abiertas las puertas para jugar en la Tricolor, y respecto a lo que cree que Néstor Lorenzo piensa sobre su presencia, dijo "yo creo que sí me quiere".

Asimismo, el jugador comentó que le duele haber quedado fuera en las Eliminatorias a Qatar, pues "es duro no estar en la Copa del Mundo y más para mí que salgo y veo muchas cosas relacionadas con el Mundial".

¿Quién será el próximo Balón de Oro, según James Rodríguez?

"Karim Benzema 100%, obvio", dijo James sin pensarlo dos veces, incluso llegando a establecer una comparativa entre el ariete francés y Robert Lewandowski, comentando que le gusta más el jugador de Real Madrid.

¿Por qué James no llegó al Atlético de Madrid?

James habló sobre la posibilidad que se le abrió para ir al Atlético, la cual ocurrió en "el segundo año estando en Bayern Múnich (2019), apuntando que "yo quería estar junto a mis hijos (en España), y no quise que Bayern hiciera uso de la opción de compra", sugiriendo que su intención era vestirse de Rojiblanco.

Respecto a la razón para ser jugador del Colchonero, James fue claro, pues "quería ir al Atlético porque ese club estaba creciendo en el último tiempo", y apoyado en que en Múnich vivía solo, en Madrid estaba su familia.

No obstante, hubo una razón poco conocida por la que no llegó, y es que "luego de que el Atlético le metió un 7-3 al Real (amistoso), el presidente (Florentino Pérez) dijo que yo no me iba al Atlético", pues esto habría sido catalogado como una "bomba", según James.

Aun así, Rodríguez comentó que "no le hecho la culpa a nadie ni señalo, más allá de que fue un año perdido", y pese a su intención de jugar en España dijo que "en el fútbol uno no se manda solo, hay jefes".

De tal forma, James Rodríguez dio a conocer algunos detalles sobre su actualidad, lo que pretende para el futuro, la tan sonada posibilidad de llegar al Atlético Madrid y el siempre vigente sueño de volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia.