James y Falcao le dieron la razón a Carlos Antonio: “no expongan más a Radamel”

Por otro lado, y completando lo que puso en sus redes, Vélez fue enfático a través de Win Sports que "los trotones, las antigüedades no van más. El veterano que esté bien que juegue. SI tuvieramos a Modric sería titular, si estuviera Benzemá también jugaría y los demás a esperar; pero con los que estamos trayendo, por favor".

"Hace rato vengo con el mismo discruso y no lo voy a cambiar, a no ser que el técnico sea vivo y hábil, que lo haya hecho para que los jugadores se saquen solos. Esa sería una sorpresa" añadió.

También hizo referencia a cosas que parecen que son obvias pero finalmente se dificultan: "La verdad a mí me cuesta mucho que hay cosas tan claras como que un equipo no puede ser rápido con James y Falcao, eso es imposible".

"Ya pasaron, me da mucha pena porque Falcao es un excelente profesional pero no lo expongan más, no le hagan más daño. A James le han querido ayudar pero ya se cumplió con eso, ahora vamos a ver que el equipo juega a otra velocidad con los jóvenes" concluyó el periodista.