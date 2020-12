Ex técnico de Medellín: "esperaba seguir con el proyecto"

Luego de la salida de Javier Álvarez de la dirección técnica del Independiente Medellín, fue Humberto Sierra, quien tuvo el voto de confianza por parte de los directivos del ‘Poderoso’ para hacerse cargo del equipo profesional en la ‘Liguilla de Eliminados’ del fútbol colombiano.

No obstante, la dicha no duró mucho, ya que el estratega Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez fue presentado como nuevo timonel para la temporada 2021, donde Medellín deberá afrontar la Liga y la Copa Betplay.

Tras haber dirigido cuatro compromisos donde ganó dos y perdió la misma cantidad, el ex técnico del cuadro antioqueño (Humberto Sierra) manifestó en el programa ‘Al Rojo Vivo’ sobre su llegada y lo que vivió en su estadía con el Medellín.

“Cuando uno llega a una institución tan grande como Independiente Medellín, estaba la ilusión de lograr metas y una continuidad en el proceso. Con el profesor Javier Álvarez asumimos la dirección de un plantel con grandes jugadores y jóvenes muy talentosos. El desafío estaba, queríamos mejorar el plantel y conseguir los resultados, desafortunadamente no pudimos lograrlo”, fueron las declaraciones de Sierra.



No obstante, fueron los propios directivos que le entregaron a Sierra la responsabilidad de llevar el proyecto para el 2021, pero lamentablemente no fue lo que ocurrió: “creía que iba a continuar con el proyecto, en varios días me reuní con los directivos hablando de jugadores para el próximo año. Cuando eso ocurre, es porque era la señal para seguir con el proyecto el año entrante. No me arrepiento por haber llegado a Medellín como asistente, ni como técnico en propiedad cuando salió Javier”, agregó el ex técnico del ‘DIM’.

Finalmente, el estratega expresó sobre los cuatro partidos que alcanzó a dirigir en el banquillo técnico: Creo que logramos cosas como la clasificación a la siguiente fase de la Copa Betplay, consolidamos jugadores jóvenes como Guillermo Tegüé y Juan Carlos Díaz y llegamos hasta el final para disputar un lugar en la siguiente fase de la Liguilla. Para una nómina que no era tan fuerte, conseguimos logros”.