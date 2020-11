Gamero y el mensaje de apoyo que le dio Juan Carlos Osorio

Luego de su mal arranque en la Liga Betplay, el técnico de Millonarios, Alberto Gamero contó una infidencia sobre el apoyo que recibió por parte de un colega del fútbol colombiano.

Se trata de Juan Carlos Osorio, timonel que le brindó la confianza que Gamero necesitaba para sacar a Millonarios adelante y hacer que el equipo ‘embajador’ se convirtiera en uno de los mejores del futbol profesional colombiano en la recta final de la liga colombiana.

Le puede interesar: "En este momento, Millonarios es el mejor equipo en Colombia"

Según Alberto Gamero, el ex técnico de Atlético Nacional fue uno de los pocos estrategas que se comunicaron con él para darle el apoyo que requería en los momentos críticos que atravesaba con el plantel capitalino.

“Hablo mucho con él y cuando el equipo no arrancaba fue una de las tres personas importantes del fútbol colombiano que me llamaron a manifestar que no bajara los brazos, que siguiera trabajando. Él me decía 'no cambie su idea ni su modelo porque hay cosas muy buenas", manifestó Gamero en una entrevista concedida a Win Sports +

Hay que recordar que después de que los jugadores de Gamero golearon a Nacional en El Campín, el profesor Osorio salió a la rueda de prensa expresando que Millonarios era el mejor equipo de la actual Liga Betplay.



Vea también: Alberto Gamero fue tajante sobre su continuidad tras la eliminación de Millonarios



Por lo que el estratega ‘embajador’ resaltó que Millonarios no es el mejor equipo que está jugando pero que su plantilla entendió el peso de la camiseta y la historia que representa. Además, agregó que el equipo entendió la idea que él pretendía implementar con sus jugadores: "me parece que hicimos cosas interesantes de fútbol moderno, como laterales por dentro, extremos amplios y profundos, y cómo replegarnos", finalizó el timonel azul.



No obstante, lo realizado en las últimas fechas de la liga colombiana no fue productivo, puesto que los dirigidos por el técnico de Millonarios, a pesar de que lograron hacer una gran cantidad de puntos en las últimas fechas, quedaron eliminados a manos de La Equidad, que entró a la fiesta de los ochos mejores de Colombia. Por ende, Millonarios deberá disputar la ‘Liguilla de Eliminados’ para poder aspirar a un cupo en la próxima Copa Sudamericana.