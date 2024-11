Gamero se quejó por el cambio de horario del partido contra Junior: "me sorprendí"

Millonarios logró un valioso triunfo en la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2024 al derrotar en condición de local 1-0 a Deportivo Pasto con anotación de Leonardo Castro.

Con la victoria, el equipo 'embajador' llegó a 30 unidades, que le permiten asegurarse en el grupo de los ocho y además ascender a la segunda posición, por lo que podrá luchar por quedarse con el punto invisible en los cuadrangulares semifinales.

Al término del partido, el director técnico Alberto Gamero los tres objetivos que le quedan a Millonarios en el remate de la fase regular de la Liga BetPlay.

"Miramos las tres tablas. Le estamos apuntando a la clasificación, a la reclasificación y al punto de bonificación. No vamos a poner el techo en la clasificación, nos faltan tres partidos, es lo que queremos, el punto de bonificación y la reclasificación", afirmó.

La queja de Gamero por el partido contra Junior

Por otro lado, Alberto Gamero se quejó con la posibilidad de que el partido contra Junior en condición de visita por la fecha 17 en Barranquilla cambie su horario y pase de jugarse el miércoles 6 a las 6:20 de la tarde al jueves 7 de noviembre a las 4:30 de la tarde.

"Me sorprendí, un partido que está para el miércoles a las 6:20 y se va a cambiar para el jueves a las 4:30. ¿Hace cuánto no juega Junior de día? Es un partido clase A del fútbol colombiano, son dos grandes equipos, un jueves cuando la gente está trabajando, no sé si están buscando la temperatura", afirmó.

"Nuestro gerente y nuestro presidente están haciendo lo posible para que pongan una hora acorde para jugar", explicó.