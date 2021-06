Joao Rodríguez: sorpresiva decisión de Osorio sobre su futuro en América

América de Cali sigue en proceso de armar la nómina para el segundo semestre del 2021. Con la llegada de Juan Carlos Osorio, los movimientos no se han hecho esperar, ya sea por los jugadores que se van, por los que se quedan o por aquellos que finalmente llegarán.

Uno de los que se encuentra pendiente de definir su futuro es Joao Rodríguez, jugador cuestionado desde un comienzo cuando se incorporó al club en febrero de 2021. Rodríguez jugó pocos partidos y no anotó goles, algo que lo ponía entre los transferibles por parte de la directiva. No obstante, el propósito de Juan Carlos Osorio con el delantero sería otro, al menos hasta diciembre.

El futbolista de 25 años, más allá de las dudas que genera entre los seguidores de los 'Diablos rojos', tendría el voto de confianza del entrenador por los próximos seis meses, esperando una mejoría en su desempeño. Una decisión sorpresiva del entrenador risaraldense, con miras a sus objetivos en el club.

En cuanto a la llegada de nuevos jugadores, todo apunta a que el conjunto americano tiene listo a su cuarta cara nueva en el proyecto Osorio. Se trata de Elvis Mosquera, lateral izquierdo de 30 años, actualmente en el Atlético Bucaramanga. El presidente del cuadro santandereano dio como un hecho la operación del traspaso.

"América se lleva una persona increíble. Ese muchacho es entregado totalmente a su familia. Ahora como futbolista ojalá le rinda al equipo, porque a nosotros nos rindió mucho. A mí no me gusta cortarle alas a nadie del grupo, el que tenga otra opción, bien ido. Me duele lo de Elvis, pero esa es la realidad. Todo tiene su principio y su fin. Como persona es increíble y como jugador muy cumplidor", dijo Jaime Elías Quintero, presidente del cuadro 'leopardo'.