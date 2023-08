'Un secreto a voces': desde Barranquilla confirman posible remplazo si Bolillo se va del Junior

La salida de 'Bolillo' Gómez del Junior parece algo anunciado. Tras la eliminación del conjunto barranquillero en la Copa Betplay ante Cúcuta Deportivo, desde la capital del Atlántico se reveló que el entrenador paisa habría renunciado a su cargo.

Para el técnico la situación habría llegado a un punto límite y el mal ambiente lo tendría listo para dar el paso al costado. El cuadro rojíblanco haría el anuncio en horas de la tarde de este jueves y desde la directiva ya se tendría un remplazo.

Según las primeras versiones, el elegido para llegar a la casa tiburona sería nada más que Arturo Reyes. El entrenador, que estaba antes de la llegada de Hernán Darío tiene contrato con Junior y sería el encargado de regresar al banquillo.

Lea también: Se viene noticia 'gorda' en el Junior y faltaría que se haga oficial: "Bolillo renunció anoche"

Para el técnico sería un proceso complicado, pero la obligación contractual lo obligaría a asumir la responsabilidad. Reyes se fue en su anterior gestión por los malos resultados con el equipo.

La situación aún no se ha confirmado y generaría bastante polémica. La relación de la hinchada y el ex técnico no es la mejor. Su rendimiento fue bastante complicado y se fue en medio de críticas.

Le puede interesar: La Federación dio su versión: lo que verdaderamente pasó con Julián Quiñones

Por ahora, Junior no ha dado ningún comunicado oficial al respecto. Se espera que en las próximas horas haya nueva información sobre el futuro del banquillo rojiblanco.