Macnelly sale en defensa de Jarlan: "Nacional es alcanzar lo más grande"

Si hay una voz autorizada para hablar de lo que es el interior de Nacional es Macnelly Torres. El ex jugador tuvo un gran paso por la casa paisa donde sumó una gran cantidad de títulos.

Después de la polémica que ha surgido con el tema de Jarlan Barrera y sus declaraciones sobre Junior, 'Mac' saltó en defensa del volante samario. Torres mostró su posición tras haber tenido la experiencia de jugar también en ambos clubes.

"Para mí, llegar a Nacional es alcanzar lo más grande del fútbol colombiano. Me tocó, porque aparte estuve en Cali y me terminé de formar en Junior; allí, en el ámbito de dirigencia, no me trataron de la mejor manera. En Nacional sentí una diferencia enorme", dijo el exfutbolista.

Y añadió: "Tengo la fortuna de haber ganado 10 títulos en Nacional y ganarme ese rótulo de ídolo. Son momentos donde te sientes valorado y te hacen sentirte a gusto".

Seguido apuntó: "Probablemente, sea lo que Jarlan está viviendo, a pesar de que no ha vivido momentos tan importantes como yo. Eso no quita que su estadía en Nacional sea placentera", todo esto en declaraciones con el VBAR.

Torres defendió los dichos de Jarlan sobre el sueño de llegar al onceno paisa. Sin embargo, lo que apunta la afición del Junior es la manera como el volante ha despreciado su paso por el equipo tiburón que le dio su primera chance profesional.

Por ahora, la relación entre Barrera y la hinchada barranquillera parece no tener reversa. Seguramente sus próximos partidos en la 'arenosa' tendrán un recibimiento bastante hostíl.