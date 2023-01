Once Caldas arma un 'combazo': confirmó la llegada de un exJunior

Once Caldas sigue armándose para la temporada 2023, pues no es un secreto que los años más recientes han sido sellados de manera irregular, y luego de zafar del descenso en 2022, no es lejana su aparición en esta tabla para la campaña que se avecina.

Así las cosas, la reaparición de Dayro Moreno en el plantel, además de las renovaciones de jugadores importantes como Gerardo Ortiz y Fainer Torijano viene acompañada de contrataciones de deportistas como Sherman Cárdenas, quien portará el dorsal '10'.

Vea también: ¿Quién es el jugador del Arsenal que fue convocado a la Selección Colombia sub 20?

Jhon Pajoy es nuevo jugador de Once Caldas

Pero eso no es todo, pues durante este 3 de enero se confirmó el arribo de un delantero quien ya había pasado por el club, tiene seis títulos en Colombia y también fue campeón en México: Jhon Pajoy es nuevo jugador de Once Caldas para 2023.

Pajoy, de 34 años, llega al Caldas procedente de Junior, en donde se desempeñó entre 2021 y 2022, afrontando apenas 48 partidos (entre torneos locales e internacionales), teniendo en cuenta que una lesión lo marginó de las canchas por un tramo prolongado.

Aun así, el extremo zurdo llega con una expectativa muy alta al Once Caldas, teniendo en cuenta que allí brilló entre 2011 y 2012 con una buna cantidad de goles y aportando por las bandas; asimismo, fue subcampeón de la primera división.

Le puede interesar: "Ojalá se dé": Quintero, su deseo de llegar a Flamengo y opciones de jugar en Millonarios

Ahora, con el plantel acorde a lo sugerido por el cuerpo técnico, se estima que no habrá más refuerzos en Once Caldas para la temporada 2023, y que en este año, luego de varios cursos, la afición del Blanco Blanco vuelva a ilusionarse con un título.