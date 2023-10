Señalado del mal momento económico de Santa Fe no aguantó, rompió el silencio y mostró pruebas

César Pastrana, expresidente de Independiente Santa Fe, rompió el silencio tras cinco años, para abordar las acusaciones que lo señalan como responsable de la actual crisis económica del club.

En un comunicado, Pastrana refutó las afirmaciones que lo señalan de adquirir los derechos deportivos de numerosos jugadores, mantenerlos en nómina y prestarlos a otros equipos, asumiendo sus salarios, incluso si jugaban para clubes como Cúcuta o Alianza Petrolera. Según las acusaciones, este proceder tenía como objetivo ganar votos y llegar a la presidencia de la Dimayor.

"Me he mantenido en silencio durante más de 5 años desde que dejé la presidencia del club, pero ante esta injuria, quiero dejar constancia de lo siguiente: Este tipo de afirmaciones buscan dañar mi imagen ante el fútbol, la afición y los medios de comunicación", declaró Pastrana. "He sido prudente por mi familia, entendiendo que cada persona maneja sus miedos, pero llega un momento en que la verdad tiene que salir a flote”.

Como respuesta a las acusaciones, Pastrana adjuntó al comunicado una copia del acta de entrega que reposa en el libro de actas del club, con sello de cámara de comercio y debidamente foliados. Según él, esta acta está firmada por una comisión verificadora nombrada por la asamblea general del club.

"Quiero informar que no pertenezco al club, ni mi familia, y no figuramos en el mapa accionario. Solo deseo lo mejor para el club, y recuerden que las personas pasan, las instituciones quedan," afirmó Pastrana. "Cada persona es responsable de sus actos. Mis mejores deseos para que el rojo vuelva a ser grande”.

* Este contenido fue escrito por una inteligencia artificial bajo supervisión humana