Un ídolo de Junior destruyó a Jarlan sin compasión: “no se llora como mari…”

Las declaraciones de Jarlan Barrera siguen dando de qué hablar en el contexto del Junior de Barranquilla. El jugador se refirió a su época como futbolista 'tiburón', en contraste con lo que ha vivido en la escuadra verdolaga desde 2018.

En definitiva, no cayeron bien las palabras del mediocampista samario y así se lo han hecho saber desde la interna del cuadro atlanticense, a pocas semanas del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Betplay.

Vea también: "Ganamos muy bien": Herrera respira hondo y nota avance en su Nacional

El que reaccionó en esta ocasión fue el asistente técnico del Junior, Luis Grau, quien soltó un fuerte mensaje a través de su cuenta de Twitter que tenía como destinatario a Jarlan Barrera.

“No se llora como marica lo que no defiendes como hombre”, escribió Luis Grau, quien no mencionó directamente a Barrera, pero fue claro que el dardo apuntaba al volante de los paisas.

Le puede interesar: “Todos nos equivocamos”: Juanfer apunta a Nacional por salida de Gio Moreno

Jarlan Carrera dijo días atrás que su sueño siempre había sido jugar en Atlético Nacional, incluso cuando estaba en el Junior de Barranquilla y perdía finales, varias de ellas frente a los antioqueños.

¿Cuándo juegan Nacional y Junior por Copa Betplay en el Atanasio Girardot?

El partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla por los cuartos de final de la Copa Betplay está pactado para el próximo 18 de agosto en el estadio Atanasio Girardot de Medellín desde las 8:00 pm, hora Colombia.