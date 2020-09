James Rodríguez volvió a brillar en el juego donde el Everton derrotó al Crystal Palace en la Premier League. El club azul ganó 2-1 y el colombiano se destacó ampliamente en la jugada del primer gol de los dirigidos de Carlo Ancelotti. A tal punto que nuevamente fue elegido como 'el hombre del partido' o 'man of de match'.

Mire acá: Everton derrotó al Crystal, con buen rendimiento de James Rodríguez

Rodríguez puso un pase 'llave', que ayudó a que Coleman se la pusiera a Calvert-Lewin, quien definió solo. Además, Rodríguez manejó los tiempos en todo el juego. Pese a que en la segunda parte del juego no tuvo tanto protagonismo, colaboró en marca.

⭐️ | So many good performances today, but @jamesdrodriguez gets your @eToro MOTM again!



That pass for the first goal. Pure class. #CRYEVE pic.twitter.com/ZA2zPRoxf5