Rafa Benítez le aclaró a James el lugar que tendrá bajo su ciclo

Everton culminó su pretemporada en la Florida Cup con un saldo favorable: venció a Millonarios en la tanda de penales y a Pumas por la mínima diferencia. El entrenador español Rafa Benítez ha ido preparando el equipo que utilizará en la Premier League, donde el nombre del colombiano James Rodríguez se encuentra en duda.

El periodista Edu Aguirre del programa de España, Chiringuito, manifestó que el entrenador y mediocampista habrían tenido una conversación donde se dejaron las cosas claras respecto al puesto de James en la plantilla de los ‘Toffes’.

Edu Aguirre indicó que en el primer día de la temporada Benítez le manifestó a James lo siguiente: “James no cuento contigo; conmigo no vas a jugar”, por lo que el colombiano se encuentra buscando equipo para jugar en esta temporada, a pesar que disputó un par de partidos con la camiseta del Everton.

Segundos después, Aguirre continuó diciendo que a “James le gusta la Liga de Inglaterra y le encantaría quedarse en Everton, pero él quiere jugar y necesita buscar una salida, pues a los 30 años tiene muchas ganas. James está triste y decepcionado porque siente que no se le está tratando bien”.

Asimismo, señaló que Rodríguez no se siente bien, pues se encuentra “triste y decepcionado con el club (Everton) como con el entrenador español”, además, “quieren filtrar mensajes para que James ‘tire la toalla’. Le queda un año de contrato y ahora veremos lo que pasa”.