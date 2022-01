Abogado arremete contra exesposa de Muriel: tuvo una "conducta desleal y deshonesta"

Paula Rentería, exesposa de Luis Fernando Muriel, cmanifestó que el atacante del Atalanta le adeudaba unas cuotas sobre la manutención de sus hijas, por lo cual, el nacido en Santo Tomás, a través de sus redes sociales, emitió un comunicado sobre lo sucedido.

En su cuenta de Instagram, el colombiano le dio el poder a un asesor jurídico para que explicara lo que estaba pasando entre Rentería y Muriel.

En primer lugar, el apoderado indica que la exesposa del goleador tuvo una “conducta desleal y deshonesta” al tratar “asuntos íntimos y privados con el afán de desprestigiar al señor Muriel”.

Le puede interesar: La deuda que Muriel tendría con su exesposa y por la cual fue demandado

Asimismo, el abogado señala que Paula Rentería “chantajea ante los medios de comunicación a mi representado” por lo cual a Muriel “le ha tocado solicitar la intervención de los órganos judiciales y policiales, tanto de Italia como de Colombia, por cada acto de injuria, calumnia, alteración y difamación del que injustamente” ha sido acusado.

En otra parte del comunicado, el abogado agrega que a Paula Rentería no “le bastan 30 millones de pesos mensuales para el bienestar exclusivo de las hijas del señor Muriel y ahora de manera irracional y caprichosa pretende un incremento de 327 millones mensuales”.

Vea también: "Son riesgos que hay que correr": Dayro, el no de Osorio y fichajes de América

Hay que agregar que Muriel reiteró que “en ningún momento he incumplido con mis obligaciones para con mis hijas, por lo tanto, no existe ningún proceso en mi contra por incumplimiento de la cuota alimentaria, el único proceso que está en curso es el de un aumento de la cuota alimentaria, ya que a esta persona no lo es suficiente lo pactado y requiere de cifras astronómicas”.