El respaldo de James a Muriel: detalle que tuvo tras demanda de exesposa

En las últimas horas, Luis Fernando Muriel se ha visto envuelto en un problema jurídico con su exesposa Paula Rentería, quien en recientes declaraciones manifestó que el atacante no estaría cumpliendo con lo acordado, haciendo referencia a ciertos pagos de la cuota de alimentación a sus hijas.

Ante este hecho, el abogado del atacante de la Selección Colombia emitió un comunicado en defensa de Muriel, donde manifestó lo que estaba pasando con el jugador y su expareja.

Por tal razón, Luis Fernando Muriel ha recibido apoyo por parte de sus seguidores y uno que otro compañero de la ‘tricolor’ nacional, tal como fue el caso de Fredy Guarín, Jarlan Barrera y otros.

No obstante, lo más destacado corrió por cuenta de James Rodríguez, quien le dio 'like' a la publicación donde el apoderado de Muriel explicó la situación del jugador del Atalanta.

Por lo pronto habrá que esperar qué sucede en este caso, pues el mismo Muriel a través de su cuenta personal de Instagram dejó el siguiente mensaje: “Quiero aclarar que en ningún momento he incumplido con mis obligaciones para con mis hijas, por lo tanto no existe ningún proceso en mi contra por incumplimiento de la cuota alimentaria, el único proceso que está en curso es el de un aumento de la cuota alimentaria, ya que a esta persona no lo es suficiente lo pactado y requiere de cifras astronómicas”.

