Reinaldo Rueda puso la cara: su versión del caso James en Selección Colombia

Este domingo Reinaldo Rueda ofreció una rueda de prensa previo a su debut oficial con la Selección Colombia en Eliminatorias contra Perú y Argentina. Inevitablemente su diálogo se centró en la polémica de James Rodríguez y su desconvocatoria por molestias físicas que el jugador negó y que desató polémicas en torno a la ‘tricolor’.

Rueda fue muy concreto en sus intervenciones: “Previo al comunicado de la federación me reuní con James vía telefónica por lo que fue el resultado de los exámenes y el intercambio de información entre la Selección y Everton sobre él”.

“Por eso la decisión que debemos cuidarlo, sabemos la importancia que tiene para la selección y nuestro futuro en los juegos que se nos vienen en 2021, como se lo expliqué a él y que consideré yo. La conclusión a la que llegué yo al evaluar las situaciones que ha vivido que no deberíamos de abusar prácticamente de su recuperación ahora con la competencia que tenemos con Eliminatorias y Copa América... por eso le dije a James que yo tomaba la decisión de desafectarlo de la convocatoria para que él hiciera su recuperación como corresponde para que después pueda disfrutar de una buena pretemporada con su club y que más adelante podamos tenerlo de menor manera”, añadió Rueda Rivera.

Insistió en la protección hacia el jugador del Everton: “Yo prefiero sacrificar ahora entendiendo todo lo que él significa para el país y no precipitarlo y tenerlo en un potencial que no es el de él como ha pasado en los últimos torneos y donde ha sufrido con su club. Por ahí pasó toda la decisión, no tiene ningún misterio y la idea es protegerlo a él y a la selección para que no reincida en tantas lesiones”.

“Ustedes saben que los términos de tiempo son muy relativos, creo que otras experiencias nos han enseñado eso. El deseo del jugador siempre va a estar para aportar al equipo, pero eso hace que se den este tipo de situaciones, pero uno a veces como entrenador precipita las apariciones y por ende a veces se ven consecuencias negativas… No es solo la cicatrización de una lesión reincidente sino la adaptación a la competencia según el informe que mandó su club y lo que es la preparación de un torneo como la Copa América con muchos juegos continuos. No podemos hacerle daño a James ni a la Selección, nosotros requerimos el James que nos sedujo y al que siempre alabamos y potenciamos; por eso le dije que lo necesitamos, pero cuando él esté 500% porque 100% no es suficiente”, subrayó el DT de la Selección.

Y cerró hablando de la polémica respuesta del jugador en redes sociales por su desconvocatoria: “James me manifestó su sentimiento y es normal si me pongo en los zapatos de él, así como lo han sentido sus compañeros y es normal su reacción como jugador que ha vivido momentos gloriosos con la Selección. El comunicado de James no es fuerte, es dolor que siente él y deberá vivir su duelo, pero hablaremos más adelante porque ya hemos tenido otras experiencias en esas situaciones”.