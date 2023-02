"Unos días mejores, otros no tanto": Autori satisfecho tras el triunfo de Nacional en la Superliga

Atlético Nacional derrotó a Deportivo Pereira en la ida de la Superliga 2023. El conjunto paisa se llevó la ventaja inicial en la ida del trofeo de campeones del año anterior y jugará con ventaja en la vuelta.

Los verdolagas hicieron un partido bastante parejo, pero lograron rescatar la victoria sobre el final del compromiso. El onceno verde logró el triunfo gracias a un solitario gol de Andrés Felipe Román.

Tras el compromiso, Paulo César Autori manifestó sus reflexiones sobre el juego de su equipo. El entrenador se mostró satisfecho por el trabajo en defensa y el desarrollo del partido.

Desarrollo del partido

“Hemos ganado, hay que felicitar a los jugadores que hicieron un partido muy bueno. Prácticamente no hemos ofrecido ninguna oportunidad para Pereira. Felicitaciones por los jugadores; fueron muy competitivos. Pereira es uno de los más competitivos de la Liga por la manera como juega. Es muy complicado.

Intensidad de juego

“Es lo que más me ha agradado y he quedado muy contento con esto porque es algo que todos los días hablamos. Unos días mejores, otros no tanto, pero ahí en el día a día con los amigos de prensa de Medellín ya había hablado de que quería trabajar con dos plataformas, dos sistemas y hoy hice el 3-4-3”.

La defensa

“No sufrimos nada en este partido. Concuerdo con que debimos haber agobiado más al rival, pero mira, un partido decisivo y no sufrió nada. Eso significa que la parte estratégica fue bien interpretada por los jugadores”.

Nivel del FPC

“Quedé satisfecho con la manera en que los jugadores interpretaron el partido y creo que hoy el fútbol colombiano debe salir satisfecho por el nivel competitivo de los dos equipos y permítame citar una vez más a la Selección Colombia Sub-20. Compite bien y juega bien. Es por este es el camino que el fútbol de acá debe entender y progresar”.

Por ahora, el conjunto paisa espera por su próximo juego en la Liga Betplay. Los verdes se medirán ante Deportivo Cali el siguiente fin de semana.